Talgø stemt fram som «Årets stand»

Ca. 70 leverandører var invitert for å presentere sitt varesortiment og årets nyheter til kjedene XL-Bygg, Blinkhus og Hellvikhus.

Nytt av året var at avstemmingen foregikk via en app. En jury nominerte fem kandidater, og avstemmingen via appen gikk i to dager. Talgø hadde en soleklar ledelse hele veien. De tre beste ble presentert som superfinalister på den store banketten onsdag kveld, og avstemmingen foregikk live under festmiddagen. Med overlegne tall ble Talgø ropt opp som vinnere, og konseptet, som har fokus på inspirasjon, informasjon, ekthet, lunhet og profesjonalitet ble åpenbart godt mottatt av de besøkende.

- Selgerne gjør en flott jobb på stand for å presentere våre varer, og kundene liker åpenbart det som møter dem, sier marketingsjef Heid Snekvik til Trollheimsporten.

Går for nummer ti?

- Midt i en hektisk messesesong der den ene messa avløser den andre er det ekstra artig å lykkes i år igjen! Vi er en liten stab som skal holde i mange detaljer for å få dette til å gå opp med transport, reiseopplegg, hotell, riggetider, lys og utstyr til standen, pynt og dekor, snekring av elementer, tilpasning til ulike standstørrelser, plakater og brosjyrer, koordinering av mannskap, bekledning, verktøy og skruer, bevertning og servering og mye, mye mer, sier Snekvik.

I løpet av de siste par årene har Talgø halt i land utrolige ni ulike priser, og Snekvik forteller at staben er ydmyke for den tilliten de blir vist og den oppmerksomheten det gir.

Neste uke venter en tilsvarende messe på Gardermoen for Byggmakker, og Talgø-teamet er i full gang med å klargjøre alt til neste runde, spente på om de mange messebesøkende vil like det todalsbedriften kommer med. Vi krysser fingrene for at prisrekka blir tosifret!

På bildet ser vi f.v. Jørn Erlund, (Nordek) Bjørn Hauglann (Divisjonssjef Talgø) , Roger Luneborg, (Distriktsansvarlig Talgø), Bjørn Redalen (Distriktsansvarlig Talgø), Jon Hasselgård (Distriktsansvarlig Talgø), Frode Kvist (Distriktsansvarlig Talgø), Hans Fredrik Bøhmer (Nordek), foran med diplom: Brynjar Ansnes Moe (Salgssjef Talgø). Foto: Lars Martin Bøe.