Talgø går inn i det svenske markedet

Ingressfoto: Bjørn Hauglann. (Foto: Talgø/Lediard Foto)



Her er pressemeldingen i sin helhet:

"Det er med stor glede vi i dag kan kunngjøre at vi i Talgø MøreTre har sikret oss en avtale med Sveriges største byggevarekjede, Beijer Byggmaterial, som eies av Stark Group. Avtalen gir oss innpass med vår merkevare MøreRoyal® i over 80 byggevarebutikker over hele Sverige, med oppstart ganske umiddelbart.

I starten går vi løs på terrassemarkedet, på samme måte som det var i dette segmentet vi startet å bygge det store volumet av MøreRoyal® i Norge.

Divisjonssjef salg og marked, Bjørn Hauglann er både stolt og svært tilfreds med den nye avtalen.

– Vi har gjennomført et prøveår i Sverige der vi har vært inne på noen mindre prosjekter og kunder, men det er først nå dette blir en skikkelig satsing. Vi har allerede en dyktig mann ansatt og stasjonert i Sverige som skal følge opp vår nye kundemasse der.

Det Svenske markedet er likevel noe annerledes enn det norske, og vi vet det vil bli både krevende og en stor utfordring for oss å etablere oss som en sterk aktør i Svensk byggevarebransje. Noen produksjonsmessige tilpasninger blir nødvendig, men i hovedsak vil kolleksjonen ligge nær opp til det vi leverer i Norge innen terrasse, rekker, lekter og balkongtopper. Tiden er moden, produktene riktige og organisasjonen klar til å gjøre dette grepet nå. Vi forventer ingen quick-fix, og vet det vil ta tid der dette må modnes før de store salgstallene vil komme.

– Vi har likevel store forventninger til denne eksportsatsningen og mener vi vil tilføre det svenske markedet noe det ikke har fra før, sier Hauglann. På samme måte som i Norge skal vi løfte terrassesalget fra standardproduktet grønnimpregnert over på oppsalgsproduktet MøreRoyal® i høyere kvalitet. Denne jobben kan vi og er trygge på, og Beijer har gjennom sin research av jobben vi har gjort i Norge latt seg imponere, og sett at vi har god kontroll på det vi driver med i dette segmentet. Vi skal sammen satse tungt på markedsføring, blant annet på TV, og har stor tro på at også svenskene vil få øynene opp for vårt suksessprodukt, som har vært det mest voksende innen trelast i Norge i 10 år på rad.

Vi forventer at eksportsatsningen for oss som selskap også vil gi synergier innen for eksempel transport, og på sikt håper vi den vil generere både arbeidsplasser og vekst her hjemme til beste for lokalsamfunnet."



Talgø MøreTre er medlem av Trollheimsporten.