Talentfulle elever

Bildet over: Olav Gjerstad Lindvåg, lærer Rune, Pål Sæther og Hans Thøgersen på avslutningsnummeret "Fotefar".



Maja Løvik var først ute med "Vals til Ameli".



Rock 'n' Roll med Iver Tøllefsen Sæterbø på slagverk, sammen med lærere fra KIN Alex og Rune.



Alex, Sigve Holten (slagverk), Johannes Bergheim og Andreas Roaldset (tromboner) fremførte "Ring Ring".



Alex og Magnar Vikan med "Love is All Around".



"Summertime" med Alex og Lasse Roaldset.



Hedda Moen Gjerstad opptrådte to ganger. Først med piano. Her fremførte hun "Amazing Grace.



Inga Blomstrand Harrang på tverrfløyte.



John Stinus Bæverfjord konsentrert under "Russisk sang".



Signe Roaldset Fiske (10 år) og Nina Røen (10 år). Nina spilte piano, noe hun har gjort i mange år. Begge jentene opptrådte med slagverk for første gang på kaffekonsert i dag.

I tillegg spilte Johanne Holten "Selma's sang" på piano, John Magne Våbenø spilte "Greensleeves" på gitar, og Daniel Paulsen "Over the Rainbow" på munnspill. Alle tre veldig bra spilt, som resten av oppvisningene i dag. Det var en fryd å høre på de flinke elevene fra kulturskolen.