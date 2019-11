Vi vil med dette få takke alle som har hjulpet oss, sendt oss gode og varme hilsener, sendt blomster og ringt oss i en vanskelig tid før og etter Ingrids bortgang.

Vi vil spesielt takke Hjemmetjenesten i Rindal som la alt til rette for at først og fremst Ingrid fikk god omsorg og pleie i sluttfasen av livet, men også slik at vi som familie og pårørende fikk være sammen med henne fram til hun døde.

Vår store takk går også til kommuneoverlege Mari Wold som støttet oss både sosialt og faglig langt ut over det vi med rimelighet kunne forvente. I en tøff tid føles det godt å kjenne varme, ærlig omtanke, forståelse og respekt fra folk som har liv, sykdom og død som en del av sitt daglige virke.

Surnadal og Rindal Begravelsesbyrå og sokneprest Vidar Rygh bidro i så måte i stor grad til at en vanskelig dag for meg og familien ble lettere og en fin og verdig markering av Ingrids bortgang.

Til slutt vil vi takke alle som kom til kirken for å følge Ingrid til graven og ga mer enn kr. 30.000 i minnegaver. De gavene vil vi etter beste evne sammen med legekontoret og hjemmetjenesten bruke til et konkret formål som kan komme mange til gode etterhvert.

For familien

Odd Inge Løfald. Britt Løfald m/fam, Ingebrigt Løfald m/fam.