Styret i Rindal demensforening



Fra Surnadal:

Surnadal demensforening melder at innsamlet sum på bøssene i Surnadal var kr 70.209,-

VIPPS er ikke regnet med, for det har ikke lokallagene oversikt over. Andelen innsamlet på VIPPS øker for hvert år.

Surnadal demensforening takker russen for supert innsats!

Bildet: "Rindalsrussen" 2019 (arkivfoto)