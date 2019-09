Senterpartiet har brukt lokale kandidater i valgkampen. Kandidater med stort engasjement, mye kompetanse og kjennskap til hele bygda. Alle med et hjerte som brenner for Rindal.

Vi er opptatt av at vi skal ha tjenester der vi bor, og vi vil jobbe for gode veger, god beredskap, gode velferdstilbud, fokus på næringsutvikling, fokus på ungdom, frivillighet og gode tjenester nær der vi bor.

Vi ser at det finnes utfordringer i Rindal, vi kan bli bedre på mye og vi står foran en tøff budsjettprosess. Men vi i Rindal Senterparti velger å være optimist på Rindal sine vegne. Vi er overbevist om at vi skal finne gode løsninger slik at at Rindal fortsatt skal være en god plass å bo.

Jeg oppfordrer alle til å bruke stemmeretten sin. Stem og bestem.

Godt valg!

Vibeke Langli

Ordførerkandidat Rindal Senterparti

PS! I dag, 7. september, treffer du oss på stand på Nybø, Sunna og frammi gar`n. Vi blir glad om du kommer innom. Les også hva vi mener på vår Facebookside eller på vår informasjonsside på Trollheimsporten.