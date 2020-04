Takk til rindalingene!

Ordfører Vibeke Langli vil takke innbyggerne i Rindal for den innsatsen de har lagt ned så langt under korona-epidemien. Hun har inntrykk av at alle har vært pliktoppfyllende, og fulgt de rådene som har kommet fra nasjonale myndigheter og fra kriseledelsen i kommunen.



- Ikke vær redd for å ta kontakt!

Kommuneoverlege Mari Wold synes også at folk har vært flinke til å følge de rådene de får, og tilpasset seg veldig bra.

Det har vært mye arbeid å organisere alle de nødvendige tiltakene, blant annet med å opprette en egen luftveisklinikk utenfor legesenteret. Målet er å ha et koronafritt legekontor, og så langt har man lyktes med det. Det har også vært en del tekniske omstillinger. Alle smittevernstiltakene ved legekontoret har tatt mye tid, og det har vært stor pågang på telefon hele tida, sier Wold.

Legene har nå færre oppmøtekonsultasjoner. Mye blir håndtert over telefon, og det som kan utsettes har blitt utsatt. Det jobbes nå med å legge til rette for videokonsultasjoner.

Kommuneoverlegen understreker at folk ikke må være redde for å ta kontakt når de er syke, eller føler seg syke.

- Andre sykdommer går parallelt med dette, og det er ikke alt som kan utsettes. Det skal være trygt å komme til legekontoret nå også, man skal ikke være redd for å bli smittet, sier hun.



Utfører tester hver dag

Mari Wold understreker at kommunen vil gå ut med informasjon til innbyggerne straks det blir oppdaget smitte i Rindal. Det er ikke noe hemmelighold, og folk vil få all informasjon som ikke er taushetsbelagt.

Rindal kommune følger FHI sine anbefalinger om testing. Det vil si at helsepersonell testes dersom de får symptomer som kan tyde på Covid-19, og folk som er i risikogruppene testes også på de samme indikasjonene. Det blir nå utført 2-5 tester hver dag i Rindal, og det er ikke spesielle restriksjoner på dette. Man tar heller en prøve for mye enn en for lite. Etter hvert kan det bli snakk om å utvide kriteriene for prøvetaking, og der er kanskje Rindal litt på forskudd, mener kommuneoverlegen.

Hun forteller at Rindal utfører like mange tester pr innbygger som landsgjennomsnittet, og påpeker at Norge ligger på topp i verden innen testing pr innbygger.



Gir de ansatte en ekstra påskjønnelse

Rådmann Birgit Reisch vil også rose de ansatte i kommunen, som har gjort en kjempejobb. De har oppretthold drifta og gir gode tjenester til innbyggerne i denne spesielle situasjonen. Kommuneledelsen har derfor bestemt å gi de ansatte en liten ekstra påskjønnelse til påske.

Reisch påpeker at 2020 ikke er året hvor kommunen bruker velferdspengene på fester og sammenkomster, så det blir gjort på et annet vis i år. Rådmannen vil ikke si hva overraskelsen går ut på, men hun kan fortelle at det dreier seg om lokale innkjøp, fra et par små rindalsbedrifter som mistet all inntekt over natta da korona-restriksjonene ble innført.

- Jeg håper at "påskeharen" blir godt mottatt. Situasjonen kommer til å kreve mye av oss framover også. Alle har bidratt på sin måte der de er, og det setter vi veldig stor pris på. Det er viktig å holde sammen og holde ut, det gjelder nok fortsatt, sier hun.



- Støtt lokalt næringsliv!

Ordføreren understreker at det er viktig å støtte opp om det lokale næringslivet i Rindal, særlig i denne situasjonen. Det føler hun også at rindalingene gjør. Hun har inntrykk av at det ikke er så mye som er stengt som folk kanskje tror, så hun oppfordrer derfor folk til å ta kontakt med lokale bedrifter og spørre, dersom man har behov for noe og er usikker på om de har åpent.

Rindal kommune har nå opprettet et godt og konstruktivt samarbeid med Rindal sparebank og Rindal næringsforum. De prøver å skaffe seg oversikt over alle tiltakene som kommer, og har ringt rundt til mange lokale bedrifter de siste dagene. Målet er å kartlegge hva bedriftene har behov for og hva slags hjelp de kan få.



Ekstra takk til Trollheimsporten

Langli vil også benytte anledningen til å framsnakke Trollheimsporten.

- Trollheimsporten har vært en veldig viktig bidragsyter for oss, for å nå ut med informasjon raskt i disse korona-tider. Dere har vært veldig behjelpelig for oss, og helt uunnværlig, føler jeg. Så en ekstra takk til Trollheimsporten!

- Jeg oppfordrer alle til å støtte Trollheimsporten, som ikke mottar pressestøtte og ikke har pluss-saker. Nå har det vært veldig bra for oss at det ikke har vært pluss-saker, sier hun.



- Hold motet oppe!

Kriseledelsen i kommunen kommer med mer informasjon om påska i neste uke.

- Nå er det viktig at vi prøver å holde motet oppe alle sammen, sier ordføreren.

Kriseledelsen vil fortsatt ha møter og følge med på utviklinga i korona-situasjonen også i påska. Og de forsikrer at de kaster seg fort rundt hvis noe skulle skje.

- Vi ønsker alle en riktig god påske, og så håper vi det blir det, avslutter rådmann Bigit Reisch.