Takk til Nils Røv for opplysningen om at det er Sametingets egne arkeologer som har satt frem påstanden om at funn av gammel bålplass i Trollheimen skal tilskrives samisk nærvær rundt år 0.

Og takk for opplysningen om at Sametinget ikke har forholdt seg til den arkeologiske kompetansen ved Vitenskapsmuseet i Trondheim.

Her har altså Sametinget begått kreativ historieskriving = historisk ønsketenkning og falsifisering av historien.

Dette er meget alvorlig, når en nå ser hvordan samiske kulturaktivister forsøker å snu historien på hodet, med å påstå at nordmennene koloniserte samisk land, når det faktisk var omvendt.



Dordi S.