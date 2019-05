Rindal vel ønsker å rette en stor takk til alle som stilte på dugnad. Vi fikk ordnet badeplassen vår fin før sesongstart.

I de siste ukene har det dessverre vært en del hærverk på badeplassen. Alle stolene i «bakelsbua» er ødelagte, sklia er revet i stykker og generell forsøpling. Dette synes vi i Rindal Vel er svært leit. Vi ønsker at området skal brukes av både store og små, men vi forventer at alle som bruker området rydder etter seg og ikke ødelegger inventar og utstyr.

Området vil nå bli overvåket.



NB! Minner om at alle benker og bord, bakelsbua og sjørøverskipet er nå nymalt









Tekst og foto: Rindal Vel