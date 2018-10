Takk til alle som kom

De yngste elevene viste seg først fram med dans og sang til et stort publikum, før det bars inn på barneskolen til aksjonsdags-aktiviteter.

Læringa for elevene er stor både med forberedelser og gjennomføring - spesielt får elever på mellomtrinnet tilført en arrangementskompetanse som lokalmiljøet helt sikkert vil få glede av i framtida. Ungdomsskoleelever fra valgfaget «Innsats for andre» bidro også rolig og støttende.



En stor takk til alle som møtte opp og støtta et godt formål!

Tekst/foto: Jon Brønstad.