Takk til alle som kom på gresskarlykt-verksted

Dagen har gått litt i ett med to verksted etter hverandre, jeg har gresskar-gørr i håret og på klærne, på gulvet og litt oppover veggene, men jeg har storkosa meg med både små og store gresskarkunstnere på besøk, - inkludert noen litt skumle, men søte zombier! Stor stas at mange sa de aldri hadde trodd de skulle få til så fine gresskarlykter!



Jeg satser på en reprise neste år og håper mange vil være med da også!

Her er noen bilder fra dagens aktiviteter og flotte gresskarlykter.



Tekst/foto: Inga Dalsegg.

Dette er to av Ingas egne gresskar. Øverst ser vi David Bowie i rollen som Jareth the goblin king i filmen Labyinth. Det nederste gresskaret er Kiefer Sutherland i rollen som vampyren Daid i filmen The Lost Boys.