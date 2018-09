Fra Lomunddalen til Bæverdalen har jeg fått besøke små og store bedrifter, unge som gamle ildsjeler og lag og organisasjoner med et brennende engasjement for lokalsamfunnet. Det er alle disse Trollheimsporten har hatt som mål å løfte frem, og jeg håper vi har lykkes.

I oktober og november overtar Hilde Staveli Solli stillingen gjennom nok et vikariat, og 1. desember tar Øystein Hjelle Bondhus over redaktørpennen. Bondhus er utdannet journalist, og går inn i den nye rollen med så mye motivasjon og et så sterkt engasjement at jeg har full tillit til at han tar Trollheimsporten i helt riktig retning på veien fremover.

For min del venter nye utfordringer. Som kanskje ikke alle vet er jeg utdannet lektor og har jobbet flere år på ungdomsskole i Trondheim. Nå blir det "back to school", når jeg 1. oktober starter i 100% stilling som undervisningsinspektør på Øye skole i Surnadal.

Takk til alle lesere! Jeg håper dere har opplevd et Trollheimsporten som har vært med på å bygge opp under et positivt lokalsamfunn. Det skal Porten fortsette å gjøre.

Takk til alle dere jeg har møtt på min vei! Jeg har lært noe - og latt meg imponere - av hver eneste en av dere.

Takk for meg!

Eva S. Rønning