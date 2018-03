Ta godt i mot de!

Bildet over: Fra v. Adam Elly Mtilizi og Per Angel Engdal viser oss en flaske med rent vann, slik vi er vant til. Og en flaske med skittent vann, som gjerne må stå en hel dag før møkka har lagt seg i bunn på flaska.

I regi av et samarbeide mellom Kirkens Nødhjelp, KFK og KFUM ble årets konfirmanter i Surnadal samlet for å få en gjennomgang og orientering om målet for årets fasteaksjon. Det er konfirmantene våre som på tirsdag kveld skal ut og banke på dører og samle inn penger. En tradisjon som ble startet i 1988 og som i år har 30-års jubileum, kunne Bernt Bøe fortelle til Trollheimsporten.

Adam Elly Mtilizi fra Tanzania og Per Angel Engdal fra Hattfjelldal og Norge, ga en fin presentasjon av temaet for årets fasteaksjon. Det ble vist korte filmer om temaet vann, og Adam fra Tanzania fortalte om hvordan det var å skaffe vann der han kom i fra. Det var barnas jobb å hente vannet til husholdningen, og de måtte ofte gå langt og bære tungt. Og Adam fortalte at han var rimelig sjokkert da han kom til Norge og så hvordan vi sløste med vannet. I Norge har vi til og med vann i toalettet, kunne han konstatere.

Per Angel Engdal fortale at det faktisk er mulig å gjøre noe med vannproblematikken. Langsiktig tenking og planlegging for å ta vare på vannet og regnvannet er vikig. Å få nødhjelp dit det trengs så raskt som mulig er også meget viktig. Og selvfølgelig en politisk vilje til å ta vare på og å planlegge er også viktig i denne sammenhengen.

Kirkens Nødhjelp bidrar med rent vann, mulighet til håndvask, trygge toalettbesøk og søppelhåndtering for at folk skal kunne føle seg trygge i flyktningeleirene.

Engdal stile spørsmål til konfirmantene om de var gira på å bidra? Og de som ønsket kunne skrive under på en underskriftskampanje for at den norske stat skal jobbe for å redusere klimautslipp som fører til klimaendringer. For selv om vi i Norge har sagt vi skal redusere våre utslipp, så har vi fakltisk økt de med 3% siden 1999.

Per Angel Engdal kom også med noen tips om hvordan konfirmantene kunne vise sitt engasjement, som f.eks leserbrev, aksjonere i gatene, melde seg inn i en organisasjon eller poste sine meninger på sosiale media.

Adam Elly Mtilizi kom til Norge rett på nyåret i år og går på Sunnmøre Folkehøgskole fram til sommeren. Han er med i samarbeidsprosjektet mellom Kirkens Nødhjelp, KFK og KFUM, og vil nok fortsette i prosjektet når han er tilbake til Tanzania også. Han har fått reist rundt i Møre og Romsdal sammen med Per Angel Engdal, for å presentere prosjektet rundt innsamlingen. Adam fortalte til Trollheimsporten at han syntes det var veldig fint i Surnadal, men at han har fått sett mange andre fine steder i fylket også. I morgen går turen til Molde og Vestnes.

Per Angel Engdal sitt største ønske for tirsdag 20.mars når konfirmantene kommer med bøssene -Ta godt i mot de! Det er det viktigste, sier han.

Sokneprest Vidar Rygh ønsket velkommen og orienterte omhvordan hva som skulle skje i løpet av kelden.

Adam Elly Mtilizi, Diakon Gro Hauge Venås og Per Angel Engdal.

En lydhør forsamling av både konfirmanter og foreldre.