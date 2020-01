Syng og spill!

Målet med tilbudet er å gi barna et godt forhold til musikk: Gjennom sang, lytting og enkelt spill vil vi skape musikkglede, stimulere til kreativitet og gi kjennskap til musikkens elementer. På den måten kan barna ha et godt grunnlag for senere opplæring i kulturskolen. Lærere er pianolærer Linda Torvik og sanglærer Elisabeth Gjørsvik. Undervisninga blir fra januar på torsdager kl 1720-1800 på kulturhuset.

Her finner du hjemmesida til Surnadal og Rindal kulturskole.



Foto: Kulturskolen