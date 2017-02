Da er Syng med oss-komiteen i Rindal Røde Kors og Rindal pensjonistlag klare for en ny syng med oss-kveld på Eldresentret i Rindal. Mandag 20. februar kl. 18.00 blir det en ny kveld med mye allsang, mat og mulighet for en svingom. Denne gangen er det Dalagutan som står for musikken.