Svorka søker lokasjoner for utplassering av webkamera

Svorka har satset stort på utbygging av fiber i Møre & Romsdal og Trøndelag de siste årene, og ønsker nå å understreke sitt lokale engasjement ved å utplassere nye og oppgraderte webkameraer på populære lokasjoner. Har du tips til aktuelle utfartssteder hvor det burde vært utplassert et webkamera, kan du nominere disse på Svorkas Facebook-sider.

Svorka vil fortløpende informere om hvilke steder som er valgt ut. Nye webkamera vil bli publisert på deres portal: svorka.no/webkamera.

Lokal tilstedeværelse og lokalt engasjement

Uten et velfungerende bredbånd blir man raskt plassert på sidelinjen i et samfunn som blir mer digitalt for hver dag som går. Bredbåndsutbygging er med andre ord svært viktig også

for distriktene, og Svorka er stolte av å kunne tilby stadig flere kunder høyhastighetsbredbånd.

Selskapet har samtidig en klar ambisjon om å være lokale med lokale installatører og servicepersonell som kan gi rask og kortreist service.

For å understreke sin lokale tilstedeværelse og sitt lokale engasjement ønsker Svorka nå å utvide antall webkameraer med flere lokasjoner i Surnadal, Rindal, Halsa, Orkland, Skaun og Trondheim.

– Vi ser at våre webkameraer er svært populære, folk ønsker for eksempel å sjekke været før de drar ut på tur. Siden vi nå skal oppgradere våre kameraer og revurdere områdene disse skal utplasseres i, finner vi det naturlig å høre med våre kunder hvilke områder de synes vi bør prioritere, sier daglig leder i Svorka Bredbånd, Håkon Solvik

Nominasjon via digitale kanaler

Alle som ønsker å nominere en lokasjon kan gjøre dette på Svorkas Facebook-sider. Kameraene skal i all hovedsak utplasseres ved sentrale utfartssteder, og gi informasjon om vær og føreforhold. Alle innkomne forslag vil bli vurdert, og Svorka vil publisere informasjon så snart nye steder velges ut.

Webkameraene vil bli tilgjengelige på Svorkas hjemmesider så snart de er utplassert ved ønsket lokasjon.

Personvern

Webkameraene er satt opp for å gi brukerne et inntrykk av vær og føreforhold. Kameraene skal ikke ta bilde av enkeltpersoner, og det skal ikke være mulig å identifisere personer eller registreringsnumrene til kjøretøy på bildene.

Noen forutsetninger

For at lokasjonen skal være aktuell for utplassering av webkamera må området ha tilgang til strøm. Det er også en klar fordel om området er lett tilgjengelig med bil.

FAKTA OM SVORKA

Svorka er et offentlig eid energiselskap med hovedkontor i Surnadal, og bredbånd er en del av kjernevirksomheten.

Selskapet med ca. 80 ansatte tilbyr pr. i dag bredbånd via tre teknologier: fiber, kabel-TV og radio, og dekker i hovedsak kommunene Surnadal, Rindal, Halsa, Orkland, Skaun og Trondheim.

Kontaktinformasjon – Svorka:

Håkon Solvik

Daglig leder – Bredbånd

Tlf 926 01 677 // E-post: hakon.solvik@svorka.no

Svorka er medlem av Trollheimsporten.