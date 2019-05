Svorka – Rekordresultat som kommer lokale kommuner til gode

Det skriver Svorka i en pressemelding mandag.

Selskapet har blikket rettet mot fremtiden, og tar nå viktige grep for å sikre vekst også på sikt.

- Vi har investert nærmere MNOK 250 de siste tre årene, og er med det en av de største investorene i regionen. Gjennom våre investeringer skaper vi i Svorka verdier for lokalsamfunnet og våre eiere. Samtidig blir fremtiden stadig mer krevende med større konkurranse og økte myndighetskrav. De siste årene har vi økt kundeporteføljen med 70 prosent, og kundeveksten har i hovedsak kommet i områder med sterk konkurranse. Det innebærer at vi blir utfordret på en annen måte enn tidligere, og den økte konkurransen stiller større krav til Svorka som organisasjon. Derfor skal vi gjennom prosjektet Svorka 2025 differensiere oss fra konkurrentene, og øke kundeverdien gjennom våre tjenester, sier administrerende direktør i Svorka, Halvard Fjeldvær.

Svorka har de siste årene investert betydelige midler gjennom blant annet kraftutbyggings- og bredbåndsprosjekter, og har hatt fokus på å benytte lokale leverandører i disse prosjektene, i tillegg til å benytte lokale leverandører i den løpende driften av konsernet. Slik skaper selskapet verdier, ikke bare for aksjonærene, men også for lokalsamfunnet. Svorka kjøpte i 2018 varer og tjenester fra lokale leverandører for MNOK 50,8.





Svorka er opptatt av sin rolle som støttespiller for lokale lag og organisasjoner. For Svorka er det viktig å gi litt til mange fremfor mye til få, og selskapet ønsker gjennom sitt brede engasjement å bidra til trygge og gode oppvekstsvilkår, positive opplevelser i skolen og attraktive fritidstilbud. På denne måten er Svorka med og bygger en attraktiv region.

Som regionalt energiselskap kan Svorka tilby god beredskap gjennom lokal tilstedeværelse. Svorka kommer også i fremtiden til å jobbe målrettet for at våre kunder i minst mulig grad skal bli påvirket av uventede hendelser i nettet.

Det skjer store endringer innenfor mange bransjer, også innenfor Svorka sine forretningsområder. Det skjer endringer på bakgrunn av myndighetspålagte krav, teknologisk utvikling, konkurranse og endringer i kundeatferd. Det gjør at Svorka må fortsette å fornye seg også i årene som kommer.

LOKAL HANDEL SKAPER RINGER I VANNET

Svorka setter samarbeid med og handel hos andre lokale aktører høyt. Lokal handel gir positive ringvirkninger i samfunnet, og innkjøpsstrategien er derfor lagt med lokalt fokus.

I et normalår kjøper Svorka varer og tjenester fra næringslivet i sine eier- og driftskommuner for opptil 50 millioner kroner. I løpet av de kommende årene planlegger Svorka investeringer på om lag 200 millioner kroner, noe som gjør Svorka til en av de største investorene i regionen.

Blant Svorkas mange lokale leverandører, er Sveen Auto og EB Video. Svorka har kjøpt en rekke biler fra Sveen Auto, og EB Video har stått for folieringen av bilene, slik at de framstår i «svorkadrakt». Ved gjensidig bruk kan lokale aktører sammen skape positive ringvirkninger.

NYE UTFORDRINGER – NYE LØSNINGER

Vi lever i et samfunn som elektrifiseres i stadig større grad. Det byr på store utfordringer – og spennende muligheter – for alle energiselskaper, også Svorka.

Stadig flere produkter og tjenester i samfunnet vårt krever mer energi. Vi opplever en generell elektrifisering, med en markant økning i antallet el-biler og innføring av elektrisk kollektivtransport som noe av det som krever mer fra strømnettet.

Ny teknologi, nye forbruksmønstre og nye, energikrevende produkter og tjenester krever mye av leverandørene, både av teknologi og kompetanse blant de ansatte. I Svorka jobbes det hele tiden med nye løsninger for å kunne møte framtidas behov, og Svorka er trygge på at selskapet er godt rustet for utviklingen.

Foto: Nathan Lediard, Lediard foto.