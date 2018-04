Svorka inn på eiersiden i El-Watch

- Vi ser at flere bransjer tar i bruk sensorer på ulike områder. Svorka ønsker å benytte sensorer i egen bedrift, men også å utvikle konsepter som kan benyttes av andre selskaper innenfor vår bransje. El-Watch er et innovativt selskap som ligger helt i front i utviklingen av sensorer, og en viktig kompetansearbeidsplass i vår region. Vi er veldig fornøyd med å komme inn på eiersiden i et spennende selskap, sier adm. dir. i Svorka, Halvard Fjeldvær.



Digitalisering av nettdrift

Svorka og El-Watch er involvert i ulike prosjekter som innebærer bruk av sensorer for å samle data og redusere nedetiden ved strømutfall. Et av disse prosjektene er innovasjonsprosjektet «Digitalisering av nettdrift», som er et samarbeid mellom Nettalliansen og Powel AS, hvor Svorka har en sentral rolle. Deler av prosjektet innebærer bruk av sensorer fra El-Watch. Tanken er at ved å plassere sensorer ute i felten kan man finne ut hva som er feil uten å dra ut dit for å sjekke. Prosjektet skal gjøre det mulig å hente informasjon og koble dette sammen med historikk og fagdata fra andre systemer. Dette gjør at man kan rette opp feil mye raskere enn før.

- Vi synes det er veldig spennende at to lokale selskap er involvert i et stort innovasjonsprosjekt innenfor energibransjen i Norge, sier Halvard Fjeldvær.



Lokalt teknologiselskap med internasjonalt tilsnitt

- El-Watch er et innovativt teknologiselskap som utvikler og produserer energieffektiv elektronikk og trådløs kommunikasjon. Vi skal til enhver tid ligge i tet på teknologi, og at vi i den senere tid har tegnet sentrale avtaler med flere internasjonale selskaper, bekrefter at vi kan tilby nytenkende teknologi av markedsledende kvalitet. Vi ønsker å utvikle selskapet lokalt, og derfor er det viktig å få med lokale samarbeidspartnere, sier CEO i El-Watch, Kjetil Halle.

Dette melder Svorka i en pressemelding tirsdag.