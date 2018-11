Svorka i innovativt pilotprosjekt

Myndighetskrav og økte forventninger fra kunder gjør at nettselskap må gjennom endringsprosesser. Spesielt for mellomstore og små selskap kan dette by på utfordringer. I samarbeid med Powel møter Nettalliansen disse utfordringene gjennom nytenking og utnyttelse av teknologi.

Ti av selskapene i Nettalliansen ser nå nærmere på hvordan man kan samarbeide om å drifte nettet og utnytte sensorer og datamengder på en god måte til å ta de riktige beslutningene. To selskap er med på et pilotprosjekt for å teste ut løsninger i praksis. Et av disse er Svorka som er ansvarlige for strømnettet til omtrent 10.000 innbyggere i kommunene Surnadal, Rindal og Halsa.

Håkon Solvik er innovasjonsdirektør i Svorka og deltar aktivt i prosjektet.

- Vi ønsker jo å fortsette å være et lokalt selskap. Gjennom Nettalliansen kan vi og andre selskap sammen nå målene om stordriftsfordeler, samtidig som vi viderefører smådriftsfordelene vi faktisk har. For å bli lyttet til på lik linje med de største aktørene må vi forandre oss og da er det naturlig å tenke stordrift. For Svorka er det viktig å være med å drive utviklingen i alliansen og vi ønsker å gå opp løypa når det gjelder å undersøke stordriftsfordeler for selskap som oss, sier han.

Utstyr og sensorer fra blant annet SafeBase og El-Watch har blitt satt ut hos en rekke nettstasjoner pluss noen trafostasjoner hos alle ti nettselskapene i prosjektet. Prosjektet har akkurat kommet i gang med å se på og å analysere AMS- og sensordata. Dette sees på i sammenheng med hvordan man kan oppnå nytteverdi fra de to kommunikasjonskanalene.



Les artikkelen i sin helhet på www.energibransjen.no



Illustrasjonsfoto fra Svorka