Svorka fikk nasjonal prestisjepris

Hele 310 deltakere, ny rekord, var på plass under Telecomworld i Bergen onsdag og torsdag denne uken. Telecomworld samler aktører innen bredbåndsbransjen fra hele landet, og årets program hadde fokus på fiber før og etter 2023, bedriftsmarkedet og 5G.

Som del av programmet delte bransjenettstedet Telecom Revy ut prisen Norges beste regionale bredbåndsselskap, og i sterk konkurranse var det i år altså Svorka som stakk av med den gjeve utmerkelsen.

Juryens begrunnelse var slik:

Juryen vurderer økonomi, kundeutvikling, dekningsgrad og saker som er kommet opp i Brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon.

Årets vinner gjør det veldig bra på alle disse parameterne, og har gjort det bra i lang tid. Juryen har også lagt merke til følgende:

i sitt nedslagsfelt på Nordmøre har årets vinner dekket alle sine kommuner med fiber på en kostnadseffektiv måte

årets vinner har også bygd mye nett utenfor sine kjerneområder og klart seg meget bra i en tøff konkurranse med sterke nasjonale aktører

årets vinner har økonomiske resultater som gjør at begrepet "smådriftsfordeler" blir meningsfullt

årets vinner har også god radiokompetanse som kan bli verdifullt når den såkalte bredbåndsgarantien skal innføres



Kundevekst på 70 prosent siden 2014

Daglig leder Halvard Fjeldvær var på plass i Bergen for å motta prisen. Han forteller til Trollheimsporten at han ser på prisen som en kjempestor anerkjennelse til Svorka, og jobben som er gjort de siste årene.

– Vi har, i løpet av få år, gått fra å være et lokalt selskap til å bli et regionalt selskap. Vi har hatt en betydelig kundevekst, på rundt 70 prosent fra 2014 og til i dag, sier Fjeldvær, og legger til:

– Svorka har nå 14 000 unike kunder på bredbånd, og vi er den største tilbyderen i Meldal, Orkdal, Børsa og Skaun.

Om grunnen til at Svorka har tatt disse posisjonene de siste årene, sier Fjeldvær:

– Vi har lagt en strategi på hvordan vi skal møte framtida, gjennom et prosjekt vi har kalt Svorka 2020. Der har vekst innen bredbånd vært sentralt, sier han, og fortsetter:

– I tillegg er det mange flinke folk i Svorka, som har hatt ambisjoner på vegne av oss som selskap. De gjør det mulig å realisere den veksten vi har hatt. Mange har jobbet hardt over mange år, og vi har tatt vesentlig større risiko enn tidligere.

– Det å få en slik pris viser at vi har lyktes med satsinga vår, sier han.



Bredbånd fra Ona til Trondheim

Innovasjonsdirektør og daglig leder i Svorka Bredbånd, Håkon Solvik, sier til Trollheimsporten at han er storfornøyd med tildelingen.

– Dette er utrolig gøy, og en stor fjær i hatten for oss. Telecomworld er den største bransjesamlinga i løpet av året, så det er en gjev pris, sier han.

Solvik setter stor pris på at Svorkas utvikling innen bredbånd de siste årene, blir lagt merke til.

– Vi har bygget mye bredbånd og fått til god dekning, og når man får en pris er det som regel en grunn til det. Selv om vi er et forholdsvis lite selskap, ligger vi helt i landstoppen når det gjelder lønnsomhetsgrad, sier Solvik.

Svorka har nå fiber fra Halsa i vest og sammenhengende inn til Trondheims bygrense.

– Ja, nå holder vi på å bygge ut på Klett, og folk biter seg nok merke i at vi har tatt nye markedsområder de siste årene, spesielt innover mot Trondheim, sier Solvik, og legger til:

– Sammenlignet med hvor vi var for tre-fire år siden er det helt utrolig. Da var vi bare i eierkommunene.

I tillegg til eget selskap, er Svorka også inne på eiersiden av Sund Bredbånd, som primært operer i Aukra og Midsund.

– Der er det også gjort en hel del de siste årene, så man kan si at vi har bredbånd fra Ona i vest til Trondheim i nord-øst. Det er et ganske omfattende omland, sier Solvik.

Han forteller at selskapet er svært opptatte av å ha fornøyde kunder.

– Det store mantraet vårt er at fornøyde kunder gir nye kunder. Når man driver med bredbånd er det nå en gang slik at det alltid er noen som vil si at de ikke er helt fornøyde. På interne målinger ser vi imidlertid at vi kommer bedre ut enn alle vi sammenligner oss med - også store, nasjonale aktører, sier Solvik, og legger til:

– I det store og hele er trenden at kundene til Svorka er veldig fornøyde, og det er vi glade for.

Solvik er full av lovord om de ansatte i Svorka, som gjør utviklingen mulig.

– Den viktigste grunnen til at vi får denne prisen er alle de flinke ansatte i Svorka, som legger ned en stor innsats hver bidige dag.

Ingressfoto: Halvard Fjeldvær med prisen som viser at Svorka er kåret til Norges beste regionale bredbåndsselskap i 2019. (Foto: Svorka.)