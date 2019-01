Perioden er fra januar til 31. mars. Svøm langt/ Svøm deg til Albania er en kampanje for alle uavhengig av alder, form og funksjonsnivå.

– Alle deltakere fra og med året en fyller 14 år skal svømme 10 000 m fra 1. januar til 31. mars

– Alle deltakere til og med året en fyller 13 år skal svømme 2 500 m fra 1. januar til 31. mars

For de som har en funksjonsnedsettelse er målene 5 000 m (voksne) og 1 500 m (barn).

Det er to måter å registrere antall svømte meter på, via nett eller på manuelle registreringskort som oppbevares i Rindalshuset. Vi oppfordrer at så mange som mulig av deltakerne registrerer sine svømte meter på nett. De oppretter da en egen profil/bruker via www.svomlangt.no. Vi i Rindalshuset kan hjelpe til med dette om ønskelig.

Svømming er et supert alternativ for trening og mosjon som lar seg kombinere med all annen idrett. Svømming er en av de beste fysiske aktivitetene du kan gjøre. Gjennom svømming forbedres utholdenheten og det er dessuten bra for musklene i hele kroppen. Svømming er en skånsom og forholdsvis skadefri idrett fordi vannet gir støtte og lite belasting til kroppen. Derfor blir svømming og øvelser i vannet også brukt i rehabilitering og fysioterapi.

Premier: Ved kampanjeslutt skal hver svømmehall trekke ut sine lokale vinnere i de ulike kategoriene (barn, ungdom, voksne, samt funksjonsnedsatte barn og voksne). Vinnerne rapporteres inn i rapportskjema på nett. Blant de alle lokale vinnere trekkes det ut hovedvinnere i kampanjen. Premier i år gavekort fra Thon på helgeopphold for 2 personer, svømmebriller fra Klubben AS og ikke minst er det hovedpremien - TUR TIL ALBANIA. For voksne er premien en ukestur for to personer, mens for barn er premien ukestur for hele familien (to voksne og to barn).

I tillegg trekker Rindalshuset ut vinnere på gavekort i basseng fra hver aldersgruppe.

Svømming en sosial og fritidsarena for venner og hele familien, som du kan benytte i alle aldere. Oppfordre hverandre, venner, lagsportvenner, kollegaer eller organisasjonsvenner og gi deg med.

Svøm i vei :)