Svidd gummi på biltreff

Vèret var optimalt med delvis overskya og fin temperatur, og publikum strøymde på. Her var det motoriserte framkomsmiddel av alle slag å sjå. Både til årskomne og nye doningar sto og skein om kapp med sola, som til tider braut gjennom skylaget. Fleire av bilane var å sjå på "burne- banen" der publikum fekk sjå kreftane som budde i bilane. Til tider var heile plassen full av rauk, og det gjekk heilt klart med nokre dekk-sett! Det var òg ei avdeling for lastebil, traktor, motorsykkel og det var bilstereodemonstrasjon. I det heile noko for einkvar bil- og motorinteressert! Då Trollheimsporten besøkte treffet var det allereie kome mykje folk og bilar og det var tilløp til kø ved inngangen!



Ein klassisk Volvo Amason av det vakre slaget!



Lite oljesøl i motorrommet, for å seia det slik!



Gamal DAF



Fiat 127 i "orginal-skick"...



....og ein i racing-utførelse!



Bil og litt av ein bil! Tøft!



Røde Kors sto for "burger-flippinga"



Mercedes diesel-burn!



Fleire årgangar Opel.



Råskinn! Mustang GT



BMW`en får køyrt seg på spølar-banen.



VW Boble. Legg merke til takgrind med rullebrett og koffert! Ein fin cal-look dette!



Skodde? Neida, berre ein hissig BMW som rasar frå seg!



Dette bakhjulet har teke kvelden....



Mykje køyrety og folk.