Svar på leserbrev om Optimistkonferansen

Leserbrevet/kommentaren på Trollheimsporten fra Idun Fivelstad om manglende kvinnedeltagelse i programmet på årets Optimistkonferanse er helt på sin plass, og komiteen for Optimistkonferansen er fullstendig klar over at årets program ikke har kjønnsbalanse som ønsket. Vi beklager at vi gjennom planleggingsarbeidet ikke har klart å få til dette godt nok.

Vi har arbeidet parallelt med flere aktuelle aktører - både kvinner og menn - men i år ble resultatet av prosessen at det ble et mannsdominert program. Vi er bevisst på dette, og skal ha med oss dette aspektet videre ift. neste års planleggingsarbeid.

Når det er sagt syns vi at det er spennende og dyktige foredragsholdere på årets konferanse, og håper at mange vil benytte anledningen å få med seg programmet. Så er vi klar på å bli vurdert ift. kjønnsbalanse på neste års Optimistkonferanse.

Velkommen til Rindalshuset 20. september!



Med hilsen komiteen for Optimistkonferansen; Ola T. Heggem, Kristin Langli, Morten Møller og Karstein Mauset