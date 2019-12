Svar om skjenkebevilling

Oppklarende info vedrørende skjenkebevilling Surnadal Alpinsenter AS

1. Arrangementet after-ski er planlagt 2 ganger denne sesongen. 1600-1800 på 2 ulike dager og utenfor åpningstid i anlegget. Dvs 4 timer totalt av en lang sesong. Aldersgrense 18 år. Det vil si at det ikke er andre personer i anlegget, hverken voksne eller barn enn de som deltar på arrangementet.

2. Servering skjer av en 3.part som innehar skjenkebevilling. Altså ikke Surnadal Alpinsenter AS.

3. Det vil være vakthold på lik linje som andre tilsvarende arrangement.

4. Arrangementet skjer ikke i sammenheng med idrett, trening e.l.

5. Arrangementet er et av veldig mange tilbud som skjer i alpinsenteret denne sesongen for å favne om ulike grupper og aldre.

6. Grensesnittet mellom dette arrangementet og andre arrangement er tydelig.

7. Behovet er etterspurt av våre kunder. Like arrangement skjer på de fleste skisteder i de fleste land, og mange har servering også i åpningstid på dag tid. Men servering i åpningstid er ikke tilfellet i denne saken.



Forøvrig vil jeg påstå Surnadal har meget flinke og dyktige ledere, trenere og utøvere. Det er uheldig at de trekkes inn. La oss skryte av de. For trener og utøvere har ingen ting med dette arrangementet å gjøre. De gjør en storartet jobb for barn og voksne/foreldre. Surnadal har et fantastisk idrettsmiljø som vi må heie på.



Skulle noen har noen flere spørsmål eller uklarheter setter vi stor pris på at dere kontakter oss direkte så vi slipper misforståelser. Daglig leder og jeg er bare en teleskritt eller en e-post unna :-) Og aller helst ønsker vi at dere kommer å besøker oss på en av våre åpningsdager eller arrangementer for å se alt det positive som skjer. Vi serverer også blant annet kaffe og nydelige kanelsnurrer som du kan kjøpe hos oss.



Idrett og alkohol hører ikke sammen. Det er alle i Surnadal enige om. Vi i Surnadal Alpinsenter beklager hvis det har blitt utydelig.



Mvh

Magnar Heggset

Styreleder SA as