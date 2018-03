Svar fra kommunestyret

Hei Johan!

Viser til ditt åpne brev og vedlegger kommunestyrets svar.

I min korte innledning presiserte jeg at det selvfølgelig er legitimt å være uenig i kommunestyrets vedtak. Jeg sa også at brevet vi har mottatt er saklig og med relevante spørsmål. I tillegg gikk jeg kort igjennom historien, kom med noen tilleggskommentarer og informerte litt om planlagte møter i tida framover.

Alle gruppelederne som har skrevet under svarbrevet hadde ordet og gav sin støtte til brevet og til arbeidet videre.

Det går fram av en reportasje fra møtet at ordføreren takket for lojaliteten til kommunestyret. Det gjaldt ikke i forhold til denne saken, men saken om kommunestruktur. I den saken var/er det et betydelig mindretall på 8 av 17 medlemmer som stemte for sammenslåing med Orkland. Dette mindretallet fortjener ros for lojalitet! Vi er et samlet kommunestyre som i arbeidet med kommuneplan og i møter med andre kommuner jobber for best mulig tjenester i Rindal, som en del av Trøndelag.



Mvh

Ola T. Heggem