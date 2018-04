Svaner i vårsola

Våren markerer slutten på vinteren og starten på sommeren. På fjellet og inn i landet er det fortsatt en del snø, mens nede ved sjøen begynner naturen å våkne til liv. Ved bryggekanten har et par svaner holdt til i vinter. Et nydelig par som nå glitrer om kapp med vannet i vårsola, og om ikke lenge vil det nok bli egg i redet til disse to.