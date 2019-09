SV forbi KrF etter opptelling av dei 67 siste stemmene i Surnadal

Tysdag klokka 17.00 møttest valstyret i Surnadal for å telle dei siste 67 stemmene i kommunestyrevalet. Sp fekk flest også av desse, med 22, medan MDG og SV gjorde det sterkt, med henhaldsvis 14 og 7 stemmer. Dermed enda SV på to stemmer fleire enn KrF, og tek over mandatet deira. Resten er uendra.