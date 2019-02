Surt ettmålstap

Surnadal kom godt i gang og ledet både 9 - 4 og 12 - 8 før trøbbelet startet. De siste ti minuttene av omgangen vant hjemmelaget 10 - 3, og de kunne gå til pause med ledelse 18 - 15.

Andreomgangen startet like dårlig for Surnadal som elleve minutter ut i omgangen lå bak med seks mål på stillingen 25 - 19. Når det gjenstod et kvarter av kampen startet en svært god periode for Surnadal som scoret fem mål på rappen, og utlignet til 27 - 27 med ti minutter igjen av kampen. Lagene fulgte hverandre tett de siste minuttene, men Surnadal klarte ikke å gå opp i ledelsen. Med 16 sekunder igjen å spille dundret Marlene Myrlund inn målet som sørget for at stillingen var 32 - 32 med 16 sekunder igjen å spille. Vikhammer utnyttet sitt siste angrep og scoret med fem sekunder igjen av kampen.

- Dette var en merkelig kamp. Vi startet bra før vi rett og slett kollapser i alle faser av spillet. Det siste kvarteret snur spillet, og vi viser at vi kan spille god håndball. Det var utrolig surt at vi ikke tok med oss poeng i denne kampen. Vi må ta med oss det vi leverte mot slutten, og ikke minst at vi viser god lagmoral som jobber oss inn i kampen på mesterlig vis, sier trener Mari Vattøy.

Surnadals 4. divisjonslag har to kampfrie helger før de skal spille to hjemmekamper 2. og 3. mars.



Vikhammer 2 - Surnadal 33 - 32 ( 18 - 15 )

Sara Reiten

Ane Lyngstad

Line Mogstad

Sara Forslund 1

Johanne Vattøy Sæther 1

Kristin Lundemo Solli 4

Marlene Myrlund 6

Hanna Saksen 2

Kine Bjørseth 8

Hildegunn Henden Dalsegg 4

Ingvild Berg 1

Elise Einum 5

Mari Vattøy