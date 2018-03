Surt ettmålstap

Begynnelsen av førsteomgangen ledet Rindal med noen mål over bortelaget i en lengre periode, men Flå/Lundamo/Støren greidde omsider å hente inn hjemmelagets ledelse. I midten av første omgang tok Flå/Lundamo/Støren ledelsen. Rindals keeper Maren Halgunset stod en kjempekamp og reddet blant annet mange harde nærskudd. Halgunset er også noe av grunnen til at bortelaget ikke fikk større ledelse og hun spilte godt gjennom hele kampen. Rindal ligger aldri lagt etter og til pause er stillingen 14-16 til bortelaget.

Andre omgang startet godt for Rindal og de hentet inn ledelsen til bortelaget på to minutter. Rindal greier å snu kampen etter ti minutter i andre omgang og leder med 3 mål en periode. Flå/Lundamo/Støren ligger i toppen av tabellen for en grunn, og greier å ta seg sammen og ta ledelsen mot slutten av kampen. Siste fem minutter er høydramatiske der Flå/Lundamo/Støren til slutt kunne juble for to nye poeng.

-Dette er den beste kampen de har spilt i år. Det er dumt det ikke er nok, og det er surest for dem, forteller trener Andres Moe Sæter.

Jubelen var høy flere ganger i løpet av kampen.

Kampfakta Rindal - Flå/Lundamo/Støren 27-28 (14-16)

Maren Halgunset

Eirin Mogset

Reidunn Kristine Grytbakk

Malin Bjørnås 4

Ana Pimentel 2

Eline Romundstad

Marin Reitan

Ane Vasskog 2

Ida Moen 1

Malin G. Løset 6

Nelly Skjølsvold

Kamilla Solligård 1

Marlene Myrlund 5

Gro Anita Bolme 6