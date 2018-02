Surnadalsrussen i rute med revyen

Til tross for at Skogseth er revysjef helt alene, har hun full kontroll på sine medruss. I vinterferien har de vært samlet på kulturhuset, og lørdag hadde de sin aller første gjennomkjøring.

- Jeg føler vi har veldig god kontroll på revyen, og at vi er godt i rute til premieren om knappe to uker. Vi begynte med skrivingen tidlig i høst, og var godt forberedt da vi flyttet inn i kulturhuset. Det er nok grunnen til at vi har så god kontroll, smiler revysjefen.

Russen har fått god hjelp av Inga Skogseths mor, Gerd Ingrid Kvendset, som er leid inn som instruktør.

- Hennes viktigste oppgave har vært å hjelpe oss med regien, sier Inga.

Årets russerevy har fått tittelen "Surnadalsrussen på grensen", og nettopp det med grenser vil være en rød tråd gjennom revyen.

- Det er en åpen tittel som vi kunne bruke til mye. Vi er for eksempel på grensen til voksenlivet, og det har vært mye snakk om kommunegrenser. Med bakgrunn i dette kan vi love en revy med innslag av både humor og alvor. Vi har lagt stor vekt på å få gode poeng i sketsjene våre, sier Skogseth.

Revygjengen lover også at det vil bli mye sang og dans, og bandet vil bestå av elever fra årets russekull i tillegg til en elev fra vg2.

- Vi kan love at det vil dukke opp nye talenter, som knapt har stått på en scene tidligere. Jeg har blitt overrasket over hvor mange skjulte talenter som finnes blant mine medruss, sier revysjefen.

Skogseth kan videre fortelle at det vil bli noen små spark hit og dit, men at ingen vil bli uthengt på ondsinnet vis.

- Det har vært viktig for oss fra første stund. Ingen trenger å grue seg, men selvsagt blir det noen som får passet sitt påskrevet i år også.

Lærerne slipper kanskje ikke unna i år heller?

- Nei, de får selvsagt svi litt, ler Skogseth lurt.

Surnadalsrussen på grensen har premiere torsdag 8. mars, og har videre forestillinger fredag 9.mars og lørdag 10. mars. Billetter kan kjøpes her.

Russ`18 oppfordrer alle om å kjøpe billett, og ønsker velkommen til en flott revy.

- Vi har jobbet utrolig mye med dette, så nå håper vi at flest mulig vil komme for å se resultatet. Vi lover at det blir lekkert, bra og innholdsrikt!