Surnadals Hyllest til dIRE sTRAITS

Ingressbildet: Christian Cuadra, Oddbjørn Sponås, Stein Boge, Torbjørn Kvande, Lisa Botterli Flostrand, Brage Kristian Einum, Øyvind Glåmen, Astrid Hyldbakk, Rolf Paulsen, Halvor Drøpping og Øystein Hjelle Bondhus. Fotograf: Rune Dalager.

Nå er de straks klare igjen. Dette er den fjerde hyllesten. Den første var til Pink Floyd (2013), den neste til Bruce Springsteen (2015) og den tredje til David Bowie (2017). Denne gangen er det dIRE sTRAITS som blir hyllet.

Første hyllesten ble til ved at Rune Dalager, Pål Norman og Karstein Telstad tok initiativ til å lage en dugnad for å samle inn penger til mer teknisk utstyr i Storstua på Surnadal kulturhus.

De fikk med seg musikere. De syntes det var artig å spille sammen, så de har bare fortsatt med det - med hyllester omtrent annenhvert år.



Svært disiplinert og utrolig dyktige

Når de bestemmer låtene, øver de hver for seg til de møtes på første øving. Siden de bor så spredd, må alle gjøre sin jobb på forhånd. Rune skryter av at de i bandet er svært disiplinert og utrolig dyktige. Det er høye krav og alt må kunnes utenat, så det er mye som må pugges.

-Særlig nå, med gitarspillet til Knopfler, legger Dalager til.

Og han fortsetter med å rose de to gitaristene som tar dette på strak arm, og at hele bandet har mange brikker som utfyller hverandre - noe som gjør at det blir en solid helhet.

Rune sammenlikner det å sette sammen et band med å sette sammen et fotballag. Det er som et lag å spille i band, der alle har komplimentære ferdigheter, og alle utfyller hverandre. Dette er et lagspill.

-Dette er «Vår greie», slår Dalager fast. -Vi jobber sammen. Alle er viktige med sine ulike oppgaver.

Nytt denne gangen er at de har fått med seg den svenske saxofonisten Christian Cuadra og gitaristen Øyvind Glåmen fra Halsa.

De øvrige er Oddbjørn Sponås (slagverk), Torbjørn Kvande (bass), Brage Kristian Einum (piano), Rolf Paulsen (synthesizer og orgel), Stein Boge (gitar), Halvor Drøpping og Øystein Hjelle Bondhus (vokalsolister) og Lisa Botterli Flostrand og Astrid Hyldbakk (backing vocals).

Rune Dalager er produsent og lydteknikker, mens Vegard Hoel fra Kristiansund er lysmann.

Har truffet med interessen blant publikum

Det er alt nesten utsolgt. De solgte mye allerede før jul, noe som tyder på at de har truffet med interessen, og valgt en band folk vil høre musikken til. ”Romeo and Juliet”, ”Tunnel Of Love”, ”Money For Nothing”, ”Brothers In Arms” og ”Walk Of Life” er noen av sangene som spilles i hyllesten.

-Vi er veldig glade for at det ser ut til at folk liker det vi holder på med, smiler Dalager.

Det er noen få ledige billetter igjen på fredag og lørdag, så det er fortsatt plass til noen til.

Fått lagt siste finpuss

Forrige helg hadde de øvingshelg på Surnadal kulturhus, og da fikk de lagt siste finpussen. De fikk øvd igjennom hele konserten i Storstua i rett rekkefølge, plassert bandet på scena, og fikk da se hvordan det blir.

Nå har de igjen kun en riggedag og en øvedag før de er klare for forestillingene.

Skal spille i Braatthallen

I mars skal de spille i Braatthallen i Kristiansund. De har fått støtte fra PipeLife Norge AS, Talgø MøreTre AS, Surnadal Sparebank, Gjensidige, Surnadal Kommune, Tidens Krav, Alti og Braatthallen for å få til å gjennomføre dette. De er veldig takknemlige for støtten. Uten støtten hadde det vært umulig. Det er kostbart å arrangere dette. Det er en stor produksjon, og folk bor spredt. Noen i Oslo, Bergen og i Sverige. Det er utgifter til reiser og opphold, leie av hall og utstyr, utgifter til mat, annonsering og markedsføring. Sponsorene er med på å dekke dette med sine bidrag.



Tittelen setter Surnadal litt på kartet, smiler Rune Dalager.