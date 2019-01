Surnadal ungdomsskule i Klassequizen

Det er Erik Kårvatn, Synnøve Aukan Meisingset og Amund Strand som er med på Surnadal sitt lag i år. Vi krysser fingerane!

Du kan lese meir om Klassequizen på NRK Møre og Romsdal sine nettsider.

Så langt har 15 skular vore på lufta i Klasseqizen i Møre og Romsdal. Av desse er det Vatne ungdomsskule som ledar, med 10 poeng. Men det er enno 19 skular att, og no er det altså Surnadal ungdomsskule som står for tur.



Fylkesfinalen i Klassequizen blir sendt direkte frå Ålesund onsdag 13. mars, og den nasjonale finalen blir sendt på NRK1 over fem laurdagskveldar f.o.m 13. april.



Rindal ungdomsskole er ikkje med i Klassequizen i år.



Bildet: På opptak hos NRK i Kristiansund. F.v. Roar Halten (NRK), Erik Kårvatn, Synnøve Aukan Meisingset og Amund Strand. (Foto: Ove Magne Aasen)