Surnadal Transport AS går inn på eiersiden i Toten Transport AS

Ingressfoto: Daglig leder Atle Norli i Surnadal Transport ser på oppkjøpet av Toten Transport som viktig for å sikre en sterk, norsk utvikling i bransjen (Foto: Surnadal Transport).

Pressemeldingen i sin helhet:

Et av Norges største privateide transport- og logistikkselskap har inngått intensjonsavtale med en kjøpergruppe bestående av Surnadal Transport AS, Litra AS, LRN Transport AS og Gausdal Landhandleri AS om overtagelse av selskapet i løpet av mai 2020.

Den nye kjøpergruppen vil samlet eie 70% av selskapet fordelt på like store aksjeposter, mens de tidligere eierne av Toten Transport AS vil eie 30% av selskapet.

Gjennom den nye eiersammenslutningen vil Surnadal Transport AS ta del i en ny norsk gruppering som samlet vil disponere mer enn 850 biler, direkte og indirekte sysselsette over 1400 ansatte og med en omsetning på opp mot 2,4 mrd.



Gjennom oppkjøpet vil de nye eierne videreutvikle Toten Transport AS som en sterk norsk aktør med hovedsete i Norge og på Raufoss, og som mer enn noen gang vil bli rustet til å ta opp kampen med de store internasjonale selskapene på et stadig mer krevende marked. Foruten 4 kontorer i Norge er Toten Transport AS etablert i Sverige, Danmark, Finland og Baltikum.

Atle Norli, daglig leder i Surnadal Transport AS, sier at dette er nok et viktig skritt som tas for å styrke Surnadal Transport AS sin posisjon lokalt og nasjonalt.

– Det å tilhøre større allianser med store solide norske aktører er viktig for oss for å møte morgendagens konkurranse. Det å gjennomføre slike strategiske grep er nødvendig for å vokse videre i et svært konkurranseutsatt marked fremover.

– Vi i Surnadal Transport AS er derfor svært fornøyde med å ta del i dette oppkjøpet og ser mange synergier på tvers av eiersammenslutningen som bedre utnyttelse av bilmateriell og større innkjøpssamarbeid. Alle i eiergruppen er enige om at dette oppkjøpet er viktig for å sikre en sterk norsk utvikling i bransjen.