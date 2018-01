Surnadal tok 4. plassen

Surnadal overkjørte Træff 2 fra første spark på ballen, og ga seg ikke før tavla viste 9 - 0. Målene ble scoret av Stein Todalshaug, Vegar Brøske, Sindre Hyldbakk Kvande (2), Geir Bævre (2), Petros Simon Bokre (2) og ett selvmål.



Kaptein Vegar Brøske header inn 7 - 0

Før kampen stod både Averøykameratene, Tomrefjord og Surnadal med 37 poeng, hvor Surnadal lå på 6. plass på grunn av dårligst målforskjell. Surnadal var dermed avhengige av at både Averøykameratene og Tomrefjord avga poeng mot henholdsvis KBK 2 og KFK. Serievinner KBK vant 6 - 3 over Averøykameratene, og Tomrefjord spilte uavgjort 0 - 0 mot KFK. Dermed gikk alt Surnadals vei, som kunne juble for å ha kapret 4. plassen.

Før sesongstart ville ikke trener Knut Ola Høvik avsløre hvilke ambisjoner laget hadde. Nå forteller han at målsetningen var å bli bedre enn nummer 7 på tabellen, og er naturlig nok svært godt fornøyd med årets sesong.

- Det har gått veldig bra. Vi justerte målet vårt etter hvert, og føler at 4.plass i denne avdelingen er en vanvittig sterk prestasjon av oss. Spillerne har utviklet seg fint gjennom hele sesongen, og det har vært en fryd å vært sammen med gjengen, sier Høvik som gir seg som trener for denne gang.

Høvik skal studere i Trondheim, og gjorde det klart før denne sesongen at det ikke var mulig å fortsette neste år. Spillerne har derimot gitt positive signaler om at de ønsker å fortsette også neste sesong.

- Det er ikke ofte vi opplever at omtrent samtlige spillere blir med videre. Det er utrolig positivt for laget, sier Høvik.

Blir et feiring av 4. plassen i kveld?

- Fest, nei! Du skjønner at det er så mange av spillerne som ikke er gamle nok til å ta seg en fest, så det måtte i så fall ha blitt med pølse og brød og brus, ler Høvik.

Kampfakta Surnadal - Træff 2 9 - 0 ( 3 - 0 )



Robin Tørset Brøske

Ørjan Nes Haugen

Vegar Brøske

Lars Mogstad

Tore Bæverfjord

Ingebrigt Løfaldli

Stein Todalshaug

Geir Bævre

Sindre Hyldbakk Kvande

Erling Øie

Hallvard Næss



Mattis Fiske

Audun With Aasgård

Petros Simon Bokre

Sindre Fiske

Knut Ola Hamnes Høvik

Helge Krangnes Drøpping