Surnadal tapte serieåpningen

Samarbeidsklubben til Surnadal stilte i tillegg med hele fem tidligere surnadalsspillere i tirsdagens oppgjør. Tor Inge Polden og Arnstein Aasbø var med i startoppstillingen, mens Martin Lundemo Aakvik, Vegard Gjul og Kevin Brusethaug startet på benken for KBK 2.

Hjemmelaget gikk opp i ledelsen 1 - 0 i det 26. minutt, og økte til 2 - 0 minuttet senere. I det 33. spilleminutt satte tidligere surnadalsspiller Arnstein Aasbø inn 3 - 0, mens Sindre Fiske fikk gleden av å redusere til 3 - 1 mot sine gamle lagkamerater på KBK like før pause.

Kristiansunderne satte inn kampens siste mål i det 83. spilleminutt og fastsatte sluttresultatet til 4 - 1.

I følge trener Webjørn Holten er dette den vanskeligste bortekampen gjennom sesongen.

- Dette er et lag som uten tvil hadde hevdet i 3.divisjon, og vi kommer ikke til å møte lignende motstand i de øvrige kampene. Vi var derfor veldig klar over at dette ville bli en tøff oppgave, men jeg synes vi mobilserer bra og spiller en god andreomgang. Jeg er godt fornøyd med det guttene presterer i dag. Vi spilte oss frem til 3 - 4 enorme sjanser etter pause, og var nær ved å redusere til 3 - 2. I denne perioden spilte vi jevnt med KBK, og det skal vi ta med oss. Til tross for tap kom vi godt ut av denne kampen, sier han.

Neste kamp for Surnadal er allerede førtkommende fredag. Da kommer Eide og Omegn FK på besøk til Syltøran stadion.

- Det gleder vi oss veldig til. Jeg tror det kan bli en artig kamp, sier Holten.

Kampfakta Kristiansund BK 2 - Surnadal 4 - 1 ( 3 - 1 )

Bildet er tatt under seriekampen mellom lagene i 2017, og viser Frikk Hauglann Talgø i duell med Tor Inge Polden