Surnadal tapte med ære

Ingrid Ødegård spilte i eliteserien for Byåsen så sent som i 2015. Ane har aldri møtt Ingrid i kamp tidligere, så dette ble spesielt for henne.

Det ble en kamp med fart i, og Surnadal fulgte Rapp godt utover kampen. De var svært fornøyde med resultatet, til tross for tilmålstap. Rapp er kjent for å sette inn flere mål, så målvaktene må også være godt fornøyde.

- Jeg er skikkelig stolt over damene i dag. Vi møter avdelingens beste lag, som utelukkende består av tidligere elite- og landslagsspillere. Til pause var vi bare tre mål bak, noe som er en prestasjon i seg selv. Det ble en artig kamp, og vi taper med æren i behold, sier trener Mari Vattøy.

Treneren skryter av samtlige spillere, men trekker særlig fram målvaktene.

- Vi er heldige som har tre gode målvakter på laget. Ane Lyngstad og Sara Reiten står veldig godt gjennom hele kampen. Vår tredje målvakt, Emilie Moholdt har vært ute med skade i lang tid, men gjorde comeback i dag. Hun kom like godt inn og reddet to av tre straffer! Laget er utrolig heldig som har så gode målvakter. Det har stor betydning for laget, sier Vattøy.

Publikum støttet laget sitt godt, men de 2-3 Rapp-jentene på benken lød som 15!

Se tabellen her

Kampfakta Surnadal - Rapp 19 - 29 ( 9 - 12 )

Surnadal

Ane Lyngstad

Sara Forslund

Emilie Moholdt

Hanna Saksen 1

Line Mogstad 1

Sara Aune Reitan

Mia Faksnes

Kristin Lundemo Solli 4

Ingvild Berg

Hildegunn Henden Dalsegg 3

Kine Bjørseth 6

Elise Einum 2

Johanne Vattøy Sæther 1

Mari Vattøy 1

Rapp:

Ingrid Ødegård

Ingrid Sæther 5

Trude Iversen 3

Inga Berit Svestad 4

Nina Bjørk Arnfinnsdottir 5

Aurora Koteng 1

Hilde Rogstad Haugen 2

Trine Kambuås 7

Tina Aavik Hellan 2

Se bildeglimt fra kampen nedafor!