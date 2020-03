Surnadal Sparebanks Utviklingspris til Svinvik Gard

I statuttene til Surnadal Sparebanks Utviklingspris står det blant annet:

"Prisen skal være en utmerkelse og en påskjønnelse til den eller de personer, lag, foreninger eller organisasjoner som har utmerket seg spesielt med utvikling av lokal kultur, idrett, reiseliv, næringsliv, eller markedsføring av lokalsamfunnet. Vi håper prisen vil være med å gi ytterligere inspirasjon og motivasjon for videre innsats."

Prisen er på 30 000 kroner.

Banksjef Allan Troelsen stod for utdelingen:

– For 19. gang skal Surnadal Sparebanks Utviklingspris deles ut i dag. I programmet dere har fått, er alle de foregående mottakerne opplistet. Litt av en gjeng! De har til sammen mottatt bortimot en million kroner om vi regner det i dagens kroneverdi. Det er ikke småtteri disse pengene har utrettet i hendene på mottakerne, det er mange gode prosjekt, bedrifter, lag og organisasjoner som har nytt godt av prisen, sier Troelsen og fortsetter:

– I år kom det inn mange gode forslag på prismottakere. Vi er glade for engasjementet folk viser her, det betyr at den har en verdi og blir lagt merke til.

Troelsen fortsatte:

– Dagens prismottaker er unik i sin bransje. Med stor fagkunnskap, profesjonalitet, kreativitet og stå-på-vilje har bedriften blitt en pioner i faget lokalt, men er også godt kjent lang utenfor vår regions grenser. Det har ikke blitt av seg selv, det er utallige timer og arbeidsmengde som har resultert i et svært godt kvalitetsprodukt.

– Prismottakeren markedsfører bygda og lokalsamfunnet på en svært god måte. Prismottakeren er opptatt av synergier, og å bruke lokale leverandører i det meste av sin produksjon. Det skal være norsk, lokalt og kortreist, det er det som gir det beste resultatet.

– Svært mange har hatt en imponerende god opplevelse hos prismottakeren, og vårt inntrykk er at de leverer noe som gjør oss stolte, noe vi gjerne vil vise fram til våre besøkende, sier Troelsen.



Kristina Svinvik, Tore Svinvik og Allan Troelsen.



Begrunnelsen:

"Surnadal Sparebanks Utviklingspris går til Svinvik Gard, som med sin unike beliggenhet og kjærlighet til mat og råvarer, har skapt en restaurant som gir matopplevelser kjent langt utover vår regions grenser. Slik blir Svinvik Gard en god markedsfører for vår kommune og region."

Tidligere vinnere:

2001: Bernt Bøe

2002: Åse Vedul Moen og Magne Moen

2003: Surnadal Motocrossklubb

2004: Kjell Gunnar Polden

2005: Gudmund Kåvatn

2006: Rune Gjeldnes

2007: Ingvar Sæther

2008: Batteri

2009: Heid Snekvik

2010: Vårsøg Hotell

2011: Surnadal Bygdeungdomslag

2012: Henning Sommerro

2013: Talgø

2014: Nordmøre Folkehøgskole

2015: Lars Løseth

2016: Pipelife

2017: Surnadal Alpinsenter

2018: Sagatun Grendahus