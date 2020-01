Bildet: Banksjef Allan Troelsen, markedsjef Liv Dalsegg og Ole Magnus Løwe, leder for bedriftsmarked, var fornøyde med programmet.



Dette blir den 17. gangen at denne arrangeres, der det tidligere har vært kjente folk som Therese Johaug, Eva Joly, Bjørn Kjos og Herman Friele. Mange vil nok si at det ikke er noe dårligere i år, da Gjert Ingebrigtsen tar turen for å holde foredrag.

Liv Dalsegg, markedssjef i Surnadal Sparebank, sier at næringslivsdagen har vært en suksess over flere år, så det var ikke noen grunn til å gjøre store endringer.

Dette er glede for mange, og selv om det først og fremst er en dag for bedriftene rundt om, så er det flere kategorier som har god nytte av en sånn dag mener vi. Spesielt Gjert Ingebrigtsen vil mange være interesserte i å høre sannsynligvis, men også f.eks administrerende direktør i Alti, Lars Ove Løseth som er det lokale innslaget. I tillegg så ligger Surnadal sentralt til, så det kommer hvert år folk fra Kristiansund og Trondheim for å få med seg denne dagen.

- Vi er godt fornøyde med programmet, sier Liv Dalsegg.

Allan Troelsen vil starte dagen med å holde et foredrag om selve dagen og banken generelt, konferansier Marianne Meløy tar over. Etter det kommer det foredragsholdere på rad og rekke.



Følgende foredragsholdere vil være tilstede på Surnadal Sparebanks Næringslivsdag, foruten banksjef Allan Troelsen og skuespiller og konferansier Marianne Meløy:

Gjert Ingebrigtsen, far og friidrettstrener for sine barn Henrik, Filip og Jakob. Alle i verdenstoppen. Han skal snakke om «hvordan skape en verdensmesster».

Lars Ove Løseth, adm.direktør i Alti forvaltning.

Jan Andreassen, sjefsøkonom i Eika.

Line Lønning Andresen, operasjef i Kristiansund

Anita Krohn Traaseth, tidligere direktør i Innovasjon Norge

Lene Trude Solheim, kommunikasjons og utviklingsdirektør i Ulsteingruppen. Hun skal snakke om «grønt skifte i praksis».

Ola Borten Moe, plattformsjef i OKEA og nestleder i Sp. Han skal ta for seg bærekraftighet rundt oljeindustri.



Hvert år så blir det utdelt bankens utviklingspris, en pris som går til personer eller institusjoner som gjør noe som utmerker seg positivt i lokalsamfunnet. Banken ønsker at folk melder inn forslag til kandidater på bankens hjemmeside.

Surnadal Sparebank er medlem av Trollheimsporten.