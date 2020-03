Surnadal Sparebank setter ned lånerentene med inntil 0,85 prosent

Hele pressemeldingen:

"Surnadal Sparebank setter ned lånerentene med inntil 0,85 %. Nye betingelser gjelder for kundene fra 27. april.

Med utgangspunkt i den generelle markedssituasjonen, og Norges Bank sine nedjusteringer av styringsrenten har Surnadal Sparebank besluttet å sette ned utlånsrenten med inntil 0,85 prosentpoeng.

– Vi har valgt å justere betingelsene for kunder med boliglån så raskt som vi klarer, og rentenedsettelsen vil derfor gjelde for eksisterende kunder, allerede med virkning fra 27. april, kommenterer adm. banksjef Allan Troelsen.

For nye kunder vil renteendringen gjelde fra 24.mars.

– Sammen er vi alle inne i en ekstraordinær og uoversiktlig situasjon, som påvirker oss og som skaper stor usikkerhet. Dette er en situasjon som endrer seg fra dag til dag, også for oss. Vi forstår at dette berører både privatpersoner og de aller fleste bedrifter – både store og små. Surnadal Sparebank har tradisjon for å være tilstede i både med- og motgang. Derfor vil vi strekke oss langt for å finne en løsning på de økonomiske utfordringene våre kunder kan komme opp i, fortsetter Troelsen.

– Mange kan oppleve usikkerhet med tanke på egen økonomi. I tillegg til rentenedsettelse kan avdragsfrihet være et effektivt tiltak for å hjelpe på en presset privatøkonomi. Jeg vil anbefale våre kunder som opplever usikkerhet, om å ta kontakt med sin rådgiver, slik at de sammen kan komme frem til gode løsninger, avslutter Troelsen.

Fakta om Surnadal Sparebank:

Etablert i 1842

38 medarbeidere

Nærmere 15.000 kunder

594 egenkapitalbeviseiere

Forretningskapital på 8,1 milliarder kroner

Hovedkontor i Surnadal og kontorer i Kristiansund og Trondheim

Medeier av Eika Gruppen AS og medlem i Eika alliansen.

Medeier i Vipps

Fakta om Eika Alliansen:

Eika Gruppen AS er finanskonsernet i alliansen

66 lokale sparebanker

Norges 3. største finansgruppering

1 million kunder

400 kontorer

3500 ansatte

Surnadal Sparebank - Ved din side."

(Arkivfoto av Allan Troelsen)