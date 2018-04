Surnadal Sparebank på Oslo Børs

Bildet over: Banksjef Allan Troelsen åpner Oslo Børs fredag. Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix.

- Jubileumsåret 2017 ble et meget godt år for Surnadal Sparebank. Vi oppnådde tidenes beste resultat for 6. året på rad og hadde tidenes største vekst i 2017. Noe av grunnen til at vi opplever stor vekst og økning i antall kunder er nok blant annet et resultat av at våre kunder er svært godt fornøyd med banken. Vi har aldri hatt bedre resultater i våre årlige kundetilfredshetsundersøkelser enn vi fikk i 2017, sier administrerende banksjef Allan Troelsen.

Stor vekst sammen med økte krav til egenkapital i banker har bidratt til at Surnadal Sparebank for første gang hentet inn egenkapital fra private i 2016. I 2018 ble det behov for ytterligere egenkapital. Emisjonen i 2018 ble gjennomført med stor overtegning og det viste seg at det var ønske om å bidra med mer kapital enn det banken trengte.

Surnadal Sparebank har til sammen hentet inn 131 millioner kroner fra private eiere, som med det totalt eier 22 % av banken. Resten av banken er eiet av bankens eget grunnfond.

Drøye 450 personer og bedrifter har valgt å bli eiere i banken.

- Noteringen på Oslo Børs sin Merkur Market fører til at det blir enklere for nye eiere å kjøpe egenkapitalbevis og for eksisterende eiere å kjøpe flere eller selge egenkapitalbevis i banken. Merkur Market fungerer som en markedsplass der kjøper og selger blir enige om en pris og gjennomfører en handel.

Dette gir også eierne god innsikt i interessen for og verdiutviklingen av egenkapitalbevisene. Man finner frem ved å gå på Oslo Børs sine nettsider, eller andre nettsider med børsinformasjon, og søke opp Surnadal Sparebank, forklarer administrativ leder Karina Wigum.

- Vi har etter hvert blitt godt kjent med Oslo Børs, etter at vi også hadde selveste børsdirektøren Bente Landsnes på besøk i Surnadal i to dager i forbindelse med Næringslivsdagen vår i februar i år», avslutter Troelsen.

Surnadal Sparebank oppnådde et resultat før skatt på 55,7 MNOK i 2017 mot 44,3 MNOK i 2016. Dette resultatet førte til at de som var eiere ved årsskiftet fikk utbetalt utbytte som tilsvarer en årlig avkastning på 9,5 %.

Fakta om Surnadal Sparebank:

- Etablert i 1842

- 40 medarbeidere

- Nærmere 15.000 kunder

- Forretningskapital på 6,8 milliarder kroner

- Hovedkontor i Surnadal og kontorer i Kristiansund og Trondheim

- Medeier av Eika Gruppen AS og medlem i Eika Alliansen.

Fakta om Eika Alliansen:

- Eika Gruppen AS er finanskonsernet i alliansen

- 69 lokale sparebanker

- Norges 3. største finansgruppering

- 1 million kunder

- 400 kontorer

- 3500 ansatte

