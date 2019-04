Surnadal Sparebank med god start på 2019

Det er gledelig å konstatere at vi fremdeles får mange nye kunder, som bidrar til å opprettholde den høye veksten vi har hatt over en lengre periode. Veksten gir til en stadig bedring av bankens resultater», kommenterer adm.banksjef Allan Troelsen.

– Nye kunder og gode resultater er avgjørende for å sikre at Surnadal Sparebank også i fremtiden kan vil være en sentral aktør i lokal og regional samfunns- og næringsutvikling, og være en solid og god lokal sparebank til det beste for våre kunder, eiere, ansatte, lokalsamfunnet og regionen, fortsetter Troelsen.

Det er høy aktivitet og 1. kvartal i 2019 har vært preget av flere store begivenheter for banken. Det er blant annet gjennomført den årlige Næringslivsdagen, Russetreff, lunsj for Landbrukskunder og deltakelse i «Bli med hjem»-arrangementet i Oslo.

Banken opplever rekordstor innskuddsvekst med 699 millioner kroner og høy utlånsvekst med 604 millioner de siste 12 måneder.

– I tillegg til gode resultater, har vi de siste årene lagt ned mye innsats i å utvikle oss, og vi gjennomfører løpende mange interne forbedringstiltak. Disse tiltakene skal bidra til at vi fortsatt skal styrke vår posisjon og være den beste banken for våre kunder. I den forbindelse er Eika meget viktig.

– Gjennom samarbeidet i Eika Alliansen og med finanskonsernet Eika Gruppen AS får vi tilført et fullverdig spekter av finansprodukter og kompetansehevende tjenester, i tillegg til komplett plattform for bankinfrastruktur som inkluderer IT og betalingsformidling, avslutter Troelsen.

Fakta om Surnadal Sparebank:

Etablert i 1842

40 medarbeidere

15.000 kunder

460 egenkapitalbeviseiere

7,8 milliarder kroner i forretningskapital

Hovedkontor i Surnadal og kontorer i Kristiansund og Trondheim

Medeier av Eika Gruppen AS og medlem i Eika alliansen.

Fakta om Eika Alliansen:

Eika Gruppen AS er finanskonsernet i alliansen

66 lokale sparebanker

Norges 3. største finansgruppering

1 million kunder

400 kontorer

3500 ansatte

Surnadal Sparebank er medlem av Trollheimsporten.