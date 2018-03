Surnadal sjanseløse på hjemmebane

Sjetne kom til Surnadal med bare èn innbytter, men hadde likevel ingen problemer med å vinne lørdagens oppgjør i Surnadal idrettshall. Hjemmelaget startet kampen svakt, og klarte ikke å sette ballen i mål før det var gått åtte minutter. Da hadde Sjetne scoret fem kjappe. Surnadal hadde store problemer med å stoppe kampens store spiller, utflyttet surnadaling Henriette Brennskag Dorsin, som ble kampens toppscorer med 12 mål. Til pause ledet gjestene hele 17 - 6, og kampen var for lengst avgjort.

Kampen blir jevnere etter pause, noe som først og fremst skyldes at spillerne på Sjetne ble slitne. Hildegunn Henden Dalsegg spilte en ny god kamp for Surnadal, og var svært delaktig i at lagene spilte uavgjort etter pause. Sjetne vant til slutt kampen med elleve mål; 28 - 17.

Dette var sesongens siste kamp for Surnadal som endte på 8. plass på tabellen med 11 poeng.



Hildegunn Henden Dalsegg har vært en målmaskin for Surnadal i år, og var banens beste for Surnadal mot Sjetne (arkivbilde)

Herrelaget hang bra med i oppgjøret mot Utleira, og da Stian Kooyman reduserte til 9 - 11 sju minutter før pause var det håp om en jevn kamp. Den siste perioden av omgangen kollapset Surnadal totalt, og tapte de siste seks minuttene 6 - 0.

Elleve minutter ut i andre omgang ledet Utleira med tolv mål. Da startet en god periode for Surnadal som avsluttet kampen bra, og sørget for at Utleira "bare" vant med fem mål til slutt.

Surnadal avslutter sesongen med hjemmekamp mot Charlottenlund 3 søndag kveld.

Surnadal - Utleira 26 - 31 ( 9 - 17 )

Stian Faksnes

Ole Joar Bruset 5

Espen F. Vraalsen 2

Erik Sande

Tarjei Fugelsøy 2

Ståle Sæterbø

Mikkel Bæverfjord 9

Stian Kooyman 6

Lars Bæverfjord 2

Surnadal - Sjetne 17 - 28 ( 6 - 17 )



Ane Lyngstad

Kine Bjørseth 3

Elise Einum 3

Connie Moen

Line Mogstad 2

Mia Faksnes 1

Marit Ingeborg Bævre

Sara Forslund

Hanna Saksen

Mari Vattøy 2

Vilde Eikeland

Gunn Marit Stenberg

Hildegunn Henden Dalsegg 6

