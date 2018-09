Surnadal sjanseløse i lokaloppgjøret

Sunndal ledet 2 - 0 til pause, og et selvmål av Surnadal etter pause sørget for at kampen endte 3 - 0 til serielederne.

Etter 17 serierunder troner Sunndal øverst på tabellen med 37 poeng. Surnadal ligger fortsatt på 4. plass på tabellen med 30 poeng. . Åndalsnes vil passere Surnadal dersom de vinner lørdagens kamp mot Averøykameratene. Se tabellen her.

Surnadal tapte også våroppgjøret mot Sunndal på Syltøran stadion i mai. Den kampen endte 0 - 2

Neste kamp for Surnadal er lørdag 15. september kl 15.00. Da er Elnesvågen motstander på Syltøran stadion.

Kampfakta Sunndal - Surnadal 3 - 0 ( 2 - 0 )

Mattis Fiske

Vegar Brøske

Lars Mogstad

Ørjan Nes Haugen

Kristian Ansnes

Sindre Hyldbakk Kvande

Sander Smevoll

Tore Bæverfjord

Frikk Hauglann Talgø

Stein Todalshaug

Helge Krangnes Drøpping



Steinar Heggset

Knut Ola Høvik

Petros Bokre

Hallvard Næss

Erik Kvendset Andersen

Amen Hailu

Geir Bævre