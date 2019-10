Surnadal sanitetsforening starter ny basisaktivitet - "Lesevenn"

Mange barn og unge sliter av ulike grunner med språkmestring og savner voksenkontakt. Barn har behov for å bli sett og å oppleve voksne som gode rollemodeller. Det viser seg at de barna som regelmessig blir lest høyt for, utvikler seg raskere og bedre enn andre barn, styrker utviklingen av talespråk og gir bedre lese- og skriveferdigheter.

En lesestund kan gi ro i en kaotisk og travel hverdag. Ikke minst bidrar litteratur til å øve opp barns sosiale ferdigheter og evnen til å forstå og leve seg inn i andres situasjon.

Det gir også en fin mulighet for språktrening og forståelse av norsk kultur for barn med minoritetsbakgrunn.

Barna blir kjent med mønstre for språkbruk både gjennom lesing og gjennom samtaler i lesestunden. Det kan også fungere som et pusterom for foreldre.

Surnadal sanitetsforening starter derfor opp med høytlesning for barn fra barnehage- til småskolealder på Surnadal folkebibliotek lørdag 12. oktober klokken 12.00. Vi satser på å få til ett arrangement i måneden frem til jul.

Parallelt med dette ønsker vi å tilby språktrening for mødre, fedre eller andre med fremmedspråklig bakgrunn som kommer med barn til lesestunden. Her kan de få en times pause med en kaffekopp og prat på tvers av kulturer og kanskje få stifte nye bekjentskaper.

Vi oppfordrer til å enten bli med som frivillig, eller som deltaker på arrangementet.

