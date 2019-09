Surnadal rundspilte Vestnes/Varfjell

Kampen var ti minutter gammel da Tommy Kanishi Andreassen scoret sitt tolvte mål for sesongen, og sendte Vestnes/Varfjell opp i ledelsen 1 - 0. Ti minutter senere utlignet Andreas Dalsegg Sæter til 1 - 1, og bare tre minutter etterpå sørget storebror Bjørnar Dalsegg Sæter for at Surnadal tok ledelsen 2 - 1.

Surnadal stoppet ikke der. I det 35. spilleminutt viste Frikk Hauglann Talgø frem farten sin, og fant Erik Kvendset Andersen foran mål som banket inn 3 - 1. Like før pause satte Andreas Dalsegg Sæter inn sitt andre for dagen, og Surnadal kunne gå i garderoben med en komfortabel tremålsledelse.

I andreomgangen fortsatte Surnadal å holde lekestue. I det 51. spillemininutt satte Erik Kvendset Andersen inn 5 - 1, før Bjørnar Dalsegg Sæter økte til 6 - 1 fem minutter senere.

I det 65. spilleminutt var det Sander Smevoll sin tur til å briljere, og banket ballen inn fra 18 meters hold. Kampens siste mål kom to minutter senere, hvor en av forsvarsspillerne til Vestnes/Varfjell satte ballen i eget mål. Frikk Hauglann Talgø skal få æren for målet, og for nok en gang å være involvert i en situasjon som endte med scoring. Talgø spilte en meget god kamp, og var nest sist på fem av målene til Surnadal. Sluttresultatet ble overbevisende 8 - 1.

Etter 17 av 22 serierunder ligger Surnadal på 4. plass på tabellen med 30 poeng, ett poeng bak Dahle på 3. plass. KBK 2 ligger på 2. plass med like mange poeng som Dahle, men har spilt en kamp mindre. Eide og Omegn FK leder avdelingen med sine 33 poeng.

Se tabellen her

Kampfakta Surnadal - Vestnes/Varfjell 8 - 1 ( 4 - 1 )

Mål:

0-1 Tommy Kanishi Andreassen (10.)

1-1 Andreas Dalsegg Sæter (20.)

2-1 Bjørnar Dalsegg Sæter (23.)

3-1 Erik Kvendset Andersen (35.)

4-1 Andreas Dalsegg Sæter (43.)

5-1 Erik Kvendset Andersen (51.)

6-1 Bjørnar Dalsegg Sæter (58.)

7-1 Sander Smevoll (65.)

8-1 Selvmål (67.)

Surnadals lag fra høyre mot venstre (4-3-3):

Torstein Snekvik

Lars Mogstad

Vegar Brøske

Sander Smevoll

Steinar Heggset



Sindre Hyldbakk Kvande

Andreas Dalsegg Sæter

Petros Bokre



Frikk Hauglann Talgø

Bjørnar Dalsegg Sæter

Erik Kvendset Andersen

Benyttede innbyttere:

Sondre Næss Bolme

Stein Todalshaug

Viljar Fiske Kvande

Geir Bævre

Tore Bæverfjord

Ørjan Nes Haugen

Håkon Sæther

Arkivfoto