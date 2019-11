Surnadal rotet bort seieren

Surnadal er i poengnød i 4. divisjon, og hadde alle muligheter til å klatre på tabellen med seier mot et redusert lag fra Hitra. Surnadal spilte uten Kine Bjørseth også i denne kampen, og dermed må andre bakspillere ta mye ansvar. Thea Tiset har blitt varm i surnadalstrøya etter comebacket fra Sverresborg, og tok ansvar fra start fra sin posisjon som høyre bakspiller. Tiset leverte en god førsteomgang, og var både sist og nest sist på flere av scoringene til Surnadal. Fire minutter før pause leder hjemmelaget med fire mål på stillingen 16 - 12. Hitra hadde lite å komme med mot Surnadals flate forsvar, og skuddene som kom hadde målvakt Heidi Haltli god kontroll på. Til pause var stillingen 17 - 14, og mye tydet på at Surnadal skulle dra i land en viktig seier.

Hitra satte "frimerke" på Thea Tiset fra start i andre omgang, og fortsatte slik resten av kampen. Det ga store rom for playmaker Mali Bæverfjord som til tider briljerte med sine gjennombrudd, skudd og blikk for spillet. Dette var også en kamp for kjappe Elise Einum, som løp inn fem fine mål for Surnadal.



Elise Einum scoret fem mål for Surnadal

Bakover hadde Surnadal store problemer med å stoppe Hitras Maren Haltland, som til slutt endte med 12 scoringer. Det siste kvarteret valgte Surnadal å ta Haltland ut av spillet ved å sette "frimerke". På dette tidspunktet ledet Hitra 21 - 23, og det skulle vise seg å være et smart trekk. Surnadal kjempet seg inn i kampen igjen, og fire minutter før slutt utlignet Thea Tiset til 26 - 26 på straffekast. Kanskje burde Surnadal tatt ut storscoreren til Hitra tidligere i kampen?

I noen hektiske sluttminutter gjorde Surnadal flere unødvendige feil som spolerte muligheten til å ta med seg svært viktige poeng. Hitra scoret kampens siste mål, og vant kampen 27 - 26.

Trener Ole Magnar Ulvund er ikke fornøyd med måten damene avslutter kampen på.

- Vi gjør alt for mange unødvendige feil, og ingen tør å ta ansvar når kampen skal avgjøres. Da går det ikke vår vei, sier Ulvund.



Hitra toppscorer, Maren Haltland, passet godt på Thea Tiset

Surnadal ligger fortsatt på 9.plass på tabellen med 2 poeng etter seks kamper.

Neste kamp for Surnadal er onsdag 11. desember. Da kommer Svorkmo/Noi på besøk til Surnadal idrettshall.

Gjennom hele sesongen vil Trollheimsporten følge 4. divisjonslaget tett, og etter hver kamp vil vi gi stjerner til kampens tre beste spillere. Etter dagens kamp fordeles stjernene slik:

*** Mali Bæverfjord

** Thea Tiset

* Elise Einum

Se tabellen her

Kampfakta Surnadal - Hitra

Heidi Haltli

Mali Bæverfjord 7

Elise Einum 5

Connie Moen

Tonje Fuglås Kvendbø 2

Valeria Dannevig

Thea Tiset 6

Line Mogstad 3

Ingunn Heggset

Anja Ranes 2

Mia Larsen Faksnes

Oddrun Husby 1