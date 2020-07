Pris 2.500,- i dobbeltrom og kr. 2 860,- i enkeltrom. Gratis buss for medlemmer,

Kr. 500 for ikke-medlemmer.

Fristen for å melde seg på er 31. juli.

Er det noe du lurer på, ring og spør .



Påmelding Bitten Ranes 926 11 826 eller Jorunn Ness 901 51 989



Vi håper mange melder seg på. Trivelig å være sammen!