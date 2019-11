Surnadal Pensjonistlag arrangerer julemiddag

Pris per person kroner 200,- for medlemmer, kroner 250,- for ikkje-medlemmer.

Påmelding til Grethe tlf. 90854752 eller Wenche tlf. 91175335 innan 28. november 2019.

Vel møtt!

Mvh Surnadal Pensjonistlag v/Kristian Ranes



