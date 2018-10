Surnadal på varmetoppen

Yr.no presenterte søndag ei oversikt over de varmeste stedene i Norge på dagtid lørdag, og natt til søndag. Lørdag ble det målt 20, 9 grader i både Fister og Surnadal, og var med dette varmest i landet. Natt til søndag hadde temperaturen steget ytterligere, og Surnadal var tredje varmeste sted i Norge med 23, 9 grader - det samme som Valldal. Tafjord var varmest med hele 25, 4 grader, mens Åndalsnes noterte seg for 24,0.



Temperaturrekorden for oktober i Norge er 25,6 grader, og ble målt i Molde 11. oktober 2005.

Det er bare å nyte varmen, for den forsvinner dessverer like fort som den kom. Utover søndagen vil temperaturen synke betydelig og værmeldingen for den kommende uken viser temperaturer rundt 8 - 10 grader.