Surnadal over streken etter årsbeste

Surnadal har gjennom hele sesongen slitt i nedre del av tabellen, og har lenge hatt kun Rapp 2 bak seg på tabellen. Trønderne har begynt å ta poeng, og torsdag kveld passerte de Surnadal, som plutselig lå helt nederst på tabellen.

Få, om ingen, hadde særlig tro på at Surnadal skulle ta poeng på seiersvante jenter fra Ålen. Før kampen lå Ålen som nummer tre på tabellen, og har kun tapt to av tolv kamper.

Første mål i lørdagens oppgjør kom ikke før i det 5. spilleminutt, og det var Ålen som gikk opp i ledelsen. Gjestene ledet også 2 - 1, men derfra og ut var det Surnadal som hadde kommandoen. Surnadal spilte med lave skuldre, hadde fine kombinasjoner i angrep og leverte solid forsvarsspill. Anja Ranes og Line Mogstad satte ballen i mål fra strek seks ganger før pause, og stod i tillegg godt i forsvar. Sistnevnte vartet også opp med tre susere av langskudd. Til pause ledet Surnadal 15 - 9.



Anja Ranes scoret fem mål fra sin strekposisjon

Surnadal har vist i tidligere kamper at de lar seg stresse av å lede. Det skjedde også i en periode i 2. omgang, hvor Ålen ble invitert inn i kampen igjen, og var bare tre mål bak ti minutter før full tid. Superveteran Kine Bjørset (37) stod frem, og scoret fire viktige mål når kampen skulle avgjøres. Ålen hadde overraskende lite å komme med, og ga til slutt opp. Surnadal kunne juble for nimålsseier, og er igjen tilbake på trygg grunn på tabellen. Men det er kun ett poeng ned til Rapp 2 som har spilt to kamper mindre.

Sju kamper gjenstår for Surnadal. Neste kamp spilles allerede i morgen - borte mot Skaun.



Kine Bjørseth må tåle mye juling

Toppscorer og banens beste, Kine Bjørseth, skryter av lagvenninnene sine etter kampen.

- Jeg er så stolt over laget mitt. Vi bestemte oss for å gi alt, og det gjorde vi virkelig i dag. En skikkelig lagseier, sier Bjørseth.

Surnadal med og uten veteranen er to forskjellige lag. Bjørseth liker ikke å høre det, men sannheten er at laget er helt avhengig av hennes erfaring og innsatsvilje. 37-åringen har bare spilt åtte av kampene denne sesongen, men er likevel lagets soleklare toppcorer med 53 mål.

- Jeg tenker mye på de som kommer etter oss, og viktigheten av at Surnadal har et seniorlag. Jeg skal derfor prøve så godt jeg kan å være med på kampene som gjenstår av sesongen, sier Bjørseth.



Geir Helge Heggset fikk akkurat det han ønsket seg til bursdagen sin - 2 poeng! Her sammen med Elise Einum, Heidi Haltli og Line Indergård.

Gjennom hele sesongen vil Trollheimsporten følge 4. divisjonslaget tett, og etter hver kamp vil vi gi stjerner til kampens tre beste spillere. Etter dagens kamp fordeles stjernene slik:

*** Kine Bjørseth

** Anja Ranes

* Line Mogstad

Kampfakta Surnadal - Ålen 27 - 18 (15 - 9 )

Heidi Haltli

Sara Aune Reiten

Line Mogstad 5

Mali Bæverfjord 1

Elise Einum 2

Thea Tiset

Ingunn Heggset 1

Kine Bjørseth 6

Ingun Løseth 1

Anja Ranes 5

Hildegunn Henden Dalsegg 5

Hanne Dønnem 1